День защитника Отечества туристы отметят в городах Подмосковья

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Подмосковье стало одним из пяти самых популярных направления для путешествий на выходные дни, приуроченные к празднованию Дню защитника Отечества 23 февраля, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».



Туристы собираются провести выходные в Коломне, Сергиевом Посаде и Дмитровском районе. Стоимость пребывания в отелях за сутки на эти даты составит порядка 2,8 тыс. рублей за семью.

Первое место рейтинга популярных направлений на праздники досталось Кубани, второе – Санкт-Петербургу, третье - Москве.

Ранее стало известно, что Подмосковье оказалось на втором месте в списке мест, популярных для путешествий на время праздника широкой Масленицы.