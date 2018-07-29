День ВМФ во Владивостоке: Парад кораблей и спортивный праздник

В России отмечается День Военно-Морского флота. Во Владивостоке по случаю праздника прошел парад кораблей Тихоокеанского флота.

Как рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, командующий флотом Сергей Авакянц обошел парадный строй кораблей на катере, затем поднялся на борт флагмана ТФ – ракетного крейсера «Варяг», с борта которого поздравил моряков, жителей и гостей столицы Приморья, пишет Газета.ру

Также во Владивостоке День ВМФ отметили спортивным праздником, в котором приняли участие корабли и экипажи Тихоокеанского флота.

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля.