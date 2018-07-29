Воскресенье
29 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

День ВМФ во Владивостоке: Парад кораблей и спортивный праздник

29 Июля 2018 в 10:41
День ВМФ во Владивостоке: Парад кораблей и спортивный праздник

В России отмечается День Военно-Морского флота. Во Владивостоке по случаю праздника прошел парад кораблей Тихоокеанского флота.

Как рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, командующий флотом Сергей Авакянц обошел парадный строй кораблей на катере, затем поднялся на борт флагмана ТФ – ракетного крейсера «Варяг», с борта которого поздравил моряков, жителей и гостей столицы Приморья, пишет Газета.ру

Также во Владивостоке День ВМФ отметили спортивным праздником, в котором приняли участие корабли и экипажи Тихоокеанского флота.

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.