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День прав потребителей предложили учредить в России 7 февраля

1 Апреля 2019 в 12:34
День прав потребителей предложили учредить в России 7 февраля
Председатель Объединения потребителей России в эфире НСН посетовал, что две трети россиян в России не знают о своих правах.
Пресс-конференция на тему: «Знай свои права: Почему в России снизилась защищенность потребителей» завершилась в пресс-центре НСН.

Председатель Объединения потребителей России, руководитель федерального проекта «Знак качества» Алексей Корягин на пресс-конференции НСН призвал учредить в России Национальный день прав потребителей.

«Тревожная тенденция, большинство россиян, 69%, знают, что их потребительские права защищены законом, но большинство это содержание представляет только в общих чертах. То есть всего 2/3 населения не знает фактически о существовании потребительского законодательства. У нас очень хороший закон о защите прав потребителей. Он принят в 1992 году. Мы хотим установить 7 февраля, в тот день, когда этот закон был принят, Национальный день прав потребителей, который будет нести просветительскую деятельность», - предложил Корягин.

Ранее Руководитель аналитического управления Объединения потребителей России Ирина Соколова  представила на пресс-конференции НСН назвала лучшие и худшие регионы РФ по защите прав потребителей.
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