День прав потребителей предложили учредить в России 7 февраля

Председатель Объединения потребителей России в эфире НСН посетовал, что две трети россиян в России не знают о своих правах.

Пресс-конференция на тему: «Знай свои права: Почему в России снизилась защищенность потребителей» завершилась в пресс-центре НСН.на пресс-конференциипризвал учредить в России Национальный день прав потребителей.

«Тревожная тенденция, большинство россиян, 69%, знают, что их потребительские права защищены законом, но большинство это содержание представляет только в общих чертах. То есть всего 2/3 населения не знает фактически о существовании потребительского законодательства. У нас очень хороший закон о защите прав потребителей. Он принят в 1992 году. Мы хотим установить 7 февраля, в тот день, когда этот закон был принят, Национальный день прав потребителей, который будет нести просветительскую деятельность», - предложил Корягин.