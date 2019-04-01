День прав потребителей предложили учредить в России 7 февраля

Председатель Объединения потребителей России, руководитель федерального проекта «Знак качества» Алексей Корягин на пресс-конференции НСН призвал учредить в России Национальный день прав потребителей.
«Тревожная тенденция, большинство россиян, 69%, знают, что их потребительские права защищены законом, но большинство это содержание представляет только в общих чертах. То есть всего 2/3 населения не знает фактически о существовании потребительского законодательства. У нас очень хороший закон о защите прав потребителей. Он принят в 1992 году. Мы хотим установить 7 февраля, в тот день, когда этот закон был принят, Национальный день прав потребителей, который будет нести просветительскую деятельность», - предложил Корягин.Ранее Руководитель аналитического управления Объединения потребителей России Ирина Соколова представила на пресс-конференции НСН назвала лучшие и худшие регионы РФ по защите прав потребителей.