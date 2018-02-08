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День наставника прошёл для финалистов конкурса «Лидеры России»

8 Февраля 2018 в 19:07
День наставника прошёл для финалистов конкурса «Лидеры России»

Финалисты конкурса «Лидеры России» успешно выполнили авторские задания в «День наставника». В ходе деловых игр они  выполнили задания из области государственного управления и бизнеса. Участники проявили профессиональные и личностные качества, развили лидерские навыки под наблюдением 39 наставников из числа ведущих управленцев страны.

Большинство заданий – реальные кейсы. По оценке наставников, финалисты хорошо справились с заданиями и предложили нестандартные решения. Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов выразил уверенность, что многие идеи, предложенные конкурсантами, будут рассмотрены даже в правительстве РФ.

Финальные оценочные мероприятия конкурса 9 и 10 февраля. Победителя назовут в воскресенье, 11 февраля. «Лидеры России» проводится по поручению Владимира Путина на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

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