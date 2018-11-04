День народного единства отметили карнавалом на Таймс-сквер

Проживающие в Нью-Йорке россияне отметили День народного единства красочным карнавалом. Мероприятие «Мы вместе» организовали в центре мегаполиса – на Таймс-сквер.

Карнавал собрал в центре Нью-Йорка в субботу проживающих в США представителей самых разных национальностей, народностей и регионов России. Участники мероприятия плясали, исполняли частушки и популярные на Родине песни – «Валенки», «Катюша», «Калинка».

Как пояснил ТАСС один из организаторов акции, президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, народный карнавал организован с разрешение местных властей. Мероприятие проходит в центре города уже второй год подряд и пользуется популярностью не только у русскоязычной общины, но также у местных жителей и туристов.

«Сейчас, как никогда, актуально показать и доказать единство России, представители которой - русские, белорусы, украинцы, татары, цыгане, казаки и другие - живут и дружат также и здесь, в Нью-Йорке, в США», - пояснил Игорь Кочан.

В России празднование началось с Дальнего Востока. В Приморье День народного единства встретили благотворительным забегом, в котором приняли участие порядка 700 жителей края и действующий губернатор Олег Кожемяко.