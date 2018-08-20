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День Государственного флага в Москве отметят автопробегом

20 Августа 2018 в 12:54
День Государственного флага в Москве отметят автопробегом

Автопробег, посвященный Дню Государственного флага РФ, состоится в Москве 22 августа 2018 года. Автомобильные блогеры страны приглашают принять в нем участие всех желающих. Автомобили, украшенные российским триколором, проедутся от Воробьевых гор по Кутузовскому и Ленинскому проспектам.

По словам автора инициативы автоблогера Константина Заруцкого (AcademeG), автопробег направлен на «рост патриотического настроения, вежливости на дорогах и безопасного движения».

Всех участников мероприятия призвали строго соблюдать правила дорожного движения, не занимать крайнюю левую полосу, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не мешать другим участникам движения.

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