День Государственного флага в Москве отметят автопробегом

Автопробег, посвященный Дню Государственного флага РФ, состоится в Москве 22 августа 2018 года. Автомобильные блогеры страны приглашают принять в нем участие всех желающих. Автомобили, украшенные российским триколором, проедутся от Воробьевых гор по Кутузовскому и Ленинскому проспектам.

По словам автора инициативы автоблогера Константина Заруцкого (AcademeG), автопробег направлен на «рост патриотического настроения, вежливости на дорогах и безопасного движения».

Всех участников мероприятия призвали строго соблюдать правила дорожного движения, не занимать крайнюю левую полосу, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не мешать другим участникам движения.