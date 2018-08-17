Пятница
17 августа
USD 66.89
EUR 76.06
Горячие новости

День еврейской культуры пройдет на ВДНХ 19 августа

17 Августа 2018 в 17:38
День еврейской культуры пройдет на ВДНХ 19 августа

В предстоящее воскресенье, 19 августа, на ВДНХ пройдет День еврейской культуры. Как отметили в пресс-службе выставки, он состоится в лектории павильона «Рабочий и колхозница». 

Там подчеркнули, что гостей мероприятия ждет насыщенная программа. В частности, они смогут посетить лекции о «кошерном» искусстве и особенностях религии. Также жители столицы могут посвятить время изучению толкований еврейских текстов и просмотру кинофильмов. Помимо этого, программу Дня еврейской культуры дополнят танцевальные мастер-классы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.