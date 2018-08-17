День еврейской культуры пройдет на ВДНХ 19 августа

В предстоящее воскресенье, 19 августа, на ВДНХ пройдет День еврейской культуры. Как отметили в пресс-службе выставки, он состоится в лектории павильона «Рабочий и колхозница».

Там подчеркнули, что гостей мероприятия ждет насыщенная программа. В частности, они смогут посетить лекции о «кошерном» искусстве и особенностях религии. Также жители столицы могут посвятить время изучению толкований еврейских текстов и просмотру кинофильмов. Помимо этого, программу Дня еврейской культуры дополнят танцевальные мастер-классы.