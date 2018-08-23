Четверг
23 августа
USD 67.62
EUR 78.2
Горячие новости

«День без турникетов» откроет двери на фабрику мороженого и микрочипов

23 Августа 2018 в 12:57
«День без турникетов» откроет двери на фабрику мороженого и микрочипов

Третья за год акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября. Желающие смогут бесплатно посетить цеха промышленных предприятий и технопарки. Все экскурсии объединены общей темой: «Москва - центр притяжения новых технологий». Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.mos.ru/bezturniketov.

К «Дню без турникетов» присоединились более 50 предприятий и технопарков. Впервые в акции примут участие российские IT-компании, рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. На фабрике мороженого «Чистая линия», например, можно будет пройти познавательный квест, на заводе «Микрон» покажут, как выпускаются RFID-метки и чипы, пишет «Известия».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.