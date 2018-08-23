«День без турникетов» откроет двери на фабрику мороженого и микрочипов

Третья за год акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября. Желающие смогут бесплатно посетить цеха промышленных предприятий и технопарки. Все экскурсии объединены общей темой: «Москва - центр притяжения новых технологий». Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.mos.ru/bezturniketov.

К «Дню без турникетов» присоединились более 50 предприятий и технопарков. Впервые в акции примут участие российские IT-компании, рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. На фабрике мороженого «Чистая линия», например, можно будет пройти познавательный квест, на заводе «Микрон» покажут, как выпускаются RFID-метки и чипы, пишет «Известия».