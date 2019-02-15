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Демократы выступили против чрезвычайного положения в США

15 Февраля 2019 в 20:59
Демократы выступили против чрезвычайного положения в США

Спикер Палаты представителей и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Нэнси Пелоси и Чак Шумер сообщили, что не позволят Дональду Трампу ввести режим ЧП на юге страны с целью получить средства для возведения пограничной стены без одобрения законодателей, передает ТАСС.

По их мнению, действия Трампа «явно нарушают исключительные полномочия Конгресса». Законодатели используют все доступные средства правовой защиты.

Трамп сегодня заявил, что он введет чрезвычайное положение для развертывания работ по строительству пограничной стены между США и Мексикой для выполнения обещания, которое он дал в рамках своей избирательной кампании.

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