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Демограф: Нужно объявить 2019-ий годом многодетной семьи

22 Февраля 2019 в 13:03
Демограф: Нужно объявить 2019-ий годом многодетной семьи

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в пресс-центре НСН назвал уровень дохода, при котором в России семьи смогут иметь трёх и более детей:

«Зарплата в российской семье от одного кормильца должна быть такой, чтобы на неё могли прожить четверо детей», - отметил эксперт.

Также, по словам Юрия Крупнова, наступивший 2019 год необходимо объявить годом многодетной семьи.

Напомним, в пресс-центре НСН продолжается пресс-конференция на тему: «Новая демографическая политика: Как спасти Россию от вымирания?». В её ходе эксперты обсуждают статистку Росстата, согласно которой, впервые за десятилетие численность населения России продемонстрировала отрицательную динамику роста. За 2018 год количество россиян сократилось более чем на 93 тысячи человек. 

Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения всего на 57%. Уровень рождаемости упал на 2,5%, а количество умерших превысило число родившихся почти на 14%.

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