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Деменция-2019. Сумасшедшая москвичка жила в доме с мертвым сыном

29 Марта 2019 в 11:21
Деменция-2019. Сумасшедшая москвичка жила в доме с мертвым сыном

Жительница района Гольяново на востоке российской столицы почти месяц провела в квартире с телом мёртвого сына. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Страшные подробности выяснились после обращения в полицию представителей региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики». Они встревожились внезапной пропажей их 28-летнего системного администратора.

Бильжо: Не надо стесняться психиатров


Когда дежурный наряд прибыл на место жительства молодого человека на Сахалинской улице, его мать отказалась впускать их в квартиру. Дверь пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. В итоге перед стражами порядка предстала жутка картина разложившегося трупа исчезнувшего сисадмина.

Женщину 1968 года рождения отправили по «скорой» в психиатрическую больницу. Причины смерти молодого человека ещё предстоит выяснить.

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