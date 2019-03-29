Деменция-2019. Сумасшедшая москвичка жила в доме с мертвым сыном

Жительница района Гольяново на востоке российской столицы почти месяц провела в квартире с телом мёртвого сына. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Страшные подробности выяснились после обращения в полицию представителей региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики». Они встревожились внезапной пропажей их 28-летнего системного администратора.

Когда дежурный наряд прибыл на место жительства молодого человека на Сахалинской улице, его мать отказалась впускать их в квартиру. Дверь пришлось вскрывать сотрудникам МЧС. В итоге перед стражами порядка предстала жутка картина разложившегося трупа исчезнувшего сисадмина.

Женщину 1968 года рождения отправили по «скорой» в психиатрическую больницу. Причины смерти молодого человека ещё предстоит выяснить.