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Дело против Кевина Спейси могло быть сфабриковано

1 Марта 2019 в 09:19
Дело против Кевина Спейси могло быть сфабриковано
О том, что дело против звезды Голливуда Кевина Спейси, может быть сфабриковано. Как заявили адвокаты звезды сериала «Карточный домик» это сделали, что нажиться за счет знаменитости.

Сторона защита пришла к такому выводу, увидев в обвинении «существенный финансовый мотив для фабрикации».

В итоге адвокаты запросили записи со стороны обвинителя и его семьи, которые якобы могут подтвердить факт того, что против Спейси готовится гражданский иск, пишет Газета.ру

Очередное заседание по делу актера, который обвиняется в сексуальных домогательствах намечено на март.

Речь идет о жизни Спейси в период с 2004 по 2015 годы, когда он был художественным руководителем театра «Олд Вик» в Лондоне.

Актеры утверждают, что Спейси неоднократно их домогался, но сам актер от большинства обвинений в свой адрес отказывается.

Ранее в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что Дональд Трамп не позволит Кевину Спейси вернуться на экраны.

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