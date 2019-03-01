Дело против Кевина Спейси могло быть сфабриковано

Сторона защита пришла к такому выводу, увидев в обвинении «существенный финансовый мотив для фабрикации».
В итоге адвокаты запросили записи со стороны обвинителя и его семьи, которые якобы могут подтвердить факт того, что против Спейси готовится гражданский иск, пишет Газета.ру
Очередное заседание по делу актера, который обвиняется в сексуальных домогательствах намечено на март.
Речь идет о жизни Спейси в период с 2004 по 2015 годы, когда он был художественным руководителем театра «Олд Вик» в Лондоне.
Актеры утверждают, что Спейси неоднократно их домогался, но сам актер от большинства обвинений в свой адрес отказывается.
Ранее в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что Дональд Трамп не позволит Кевину Спейси вернуться на экраны.