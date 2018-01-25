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Дело полицейских, обвиняемых в фальсификации материалов, направили в суд

25 Января 2018 в 20:49
Дело полицейских, обвиняемых в фальсификации материалов, направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-заместителя начальника отдела Управления «Б» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и его подчиненного.

«Действия обвиняемых квалифицированы следствием по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По данным источника «Интерфакса», замначальника отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД - Александр Соболь, его подчиненный - Сергей Абрамов.

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