Дело полицейских, обвиняемых в фальсификации материалов, направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-заместителя начальника отдела Управления «Б» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и его подчиненного.

«Действия обвиняемых квалифицированы следствием по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По данным источника «Интерфакса», замначальника отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД - Александр Соболь, его подчиненный - Сергей Абрамов.