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Дело о взрыве в Петербурге переквалифицировано на статью «Теракт»

31 Декабря 2017 в 17:10
Дело о взрыве в Петербурге переквалифицировано на статью «Теракт»
Фото Национальный антитеррористический комитет

Расследование взрыва в магазине Санкт-Петербурга будет проводиться по новой статье. СК переквалифицировал его на статью о теракте.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, задержанному накануне мужчине, которого считают организатором и исполнителем теракта в магазине, предъявлено обвинение по соответствующей статье.

«В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что причастность задержанного к совершению теракта подтвердила генетическая экспертиза.

Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге прогремел 27 декабря вечером. Ранения получили 18 человек.

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