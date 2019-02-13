Дело о халатности открыли в Петербурге, где мать уморила сына голодом

Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту смерти полуторагодовалого младенца от истощения. Как передает RT , его инициировала прокуратура Кировского района Северной столицы по итогам проверки трагического случая.

Выявлены нарушения в деятельности администрации детской поликлиники №21, муниципальных служащих отдела опеки и попечительства «Автово» и участкового уполномоченного 31-го районного отдела полиции. Семья была в тяжёлых жизненных условиях, она нуждалась в социальной помощи.

Как установлено, представители опеки неоправданно завершили работу с семьёй, а участковый не наведывался по адресу, чтобы узнать о судьбе несовершеннолетних. Также было нарушено законодательство о здравоохранении, так как руководство районной поликлиники недостаточно контролировало сотрудников, которые отвечают за медосмотр несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 31-летнюю мать, которая, предположительно, специально заморила голодом своего годовалого сына. Она вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртным.