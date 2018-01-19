Уголовное дело о беспорядках на Хованском кладбище передано в прокуратуру. При этом фигурант дела Сергей Ульихин признал вину полностью и дал показания на соучастников. Другой обвиняемый Владимир Колесников признал вину частично. Уголовные дела остальных фигурантов выделили в отдельное производство, сейчас они находятся в международном розыске. В результате драки на Хованском кладбище погибли 3 человека. Зачинщиками конфликта стали руководители отделения ритуального обслуживания, которые таким образом попытались вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории кладбища.