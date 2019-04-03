Дело Леонида Маркелова поступило в Нижегородский суд

Дело экс-главы Республики Марий Эл поступило в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода.

О дате и времени судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Ранее Верховный суд России посчитал невозможным беспристрастное рассмотрение дела о получении 235 млн руб. взятки бывшим главой Марий Эл Леонидом Маркеловым на территории республики. С ходатайством о передаче дела в другой регион выступила прокуратура.

Маркелову предъявлено обвинение в особо крупном взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.

Ранее бывший глава республики Марий Эл 55-летний Леонид Маркелов пожаловался правозащитникам на хронические боли в суставах и временное ослепление из-за условий содержания в следственном изоляторе «Лефортово».

Леонид Игоревич Маркелов — российский государственный и политический деятель, бывший глава Республики Марий Эл (2001-2017), бывший член Государственного совета Российской Федерации, кандидат философских наук. С апреля 2017 года находится под арестом.