Дело Кокорина и Мамаева передано в суд

Уголовное дело футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и их соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк. Их обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.

Прокурор принял решение об утверждении обвинительного заключения. Игроки «Краснодара» и «Зенита» Мамаев и Кокорин были арестованы в октябре прошлого года. Они содержатся в следственном изоляторе №2 «Бутырка». Вместе с ними туда помещены младший брат Кокорина Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий. Как отмечает Ura.ru , ранее Мамаеву и Кокорину продлили арест до 8 апреля.

Уголовное дело было возбуждено по событиям, которые произошли утром 8 октября 2018 года в Москве. Сначала компания у гостиницы «Пекин» избили водителя сотрудницы «Первого канала». Затем она устроила разборки с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе на Большой Никитской улице.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков ранее в эфире НСН отметил , что это дело нельзя рассматривать в качестве показательной порки зарвавшихся футболистов.

