«Дело Антона Носика» не будет пересмотрено

Верховный суд РФ не будет пересматривать дело блогера Антона Носика, осужденного в 2016 году за экстремизм, сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин. Жалоба была направлена в суд в связи с новыми разъяснениями пленума Верховного суда по применению статьи 282 УК РФ («Экстремизм»).

Бадамашин просил отменить постановление об отказе в передаче кассационных жалоб на приговор и назначить их к рассмотрению.

Антон Носик был осужден за размещение в интернете экстремистских материалов. Пресненский суд столицы в октябре 2016 года приговорил Носика к штрафу в размере 500 тыс. рублей, Мосгорсуд позже снизил эту сумму до 300 тыс. рублей. 9 июля 2017 года он скончался от инфаркта миокарда.

20 сентября пленум Верховного суда РФ принял постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов, обязав учитывать контекст постов, размер и состав их аудитории, а также количество просмотров.

Ранее НСН сообщала, что Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу блогера Антона Носика о формулировке статьи УК об экстремизме. Журналист Антон Носик по решению суда был оштрафован на 300 тысяч рублей, так как один из его постов о конфликте в Сирии был признан экстремистским.

11 июля 2017 года церемония прощания с известным российским журналистом и блогером Антоном Носиком прошла в Центральном доме литераторов в Москве. Попрощаться с Носиком пришли главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, главный раввин России Берл Лазар, спортивный комментатор Василий Уткин, оппозиционер Алексей Навальный с супругой и другие публичные люди. После прощания Носика похоронили на Востряковском кладбище. Напомним, Антон Носик скончался в ночь на 9 июля. Смерть наступила в районе 2.00 мск, когда он находился у друга на даче в Подмосковье.