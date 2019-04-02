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Делегации из Индии и Китая посетят «Открытый Крым»

2 Апреля 2019 в 12:53
Делегации из Индии и Китая посетят «Открытый Крым»

Делегации из Индии и Китая посетят VIII туристский форум «Открытый Крым». Он будет проходить в Симферополе 5-6 апреля, сообщает КИА.

Известно, что в рамках форума будут определяться главные векторы «высокого сезона» этого года. В программу тура было включено посещение объектов туристического показа Ялтинского, Бахчисарайского и Феодосийского регионов. Кроме того, министерство курортов и туризма республики организовало информационный тур для десяти руководителей туроператоров КНР.

Сообщается, что гостями форума станут руководители и топ-менеджеры туристических компаний из Индии, а также представители СМИ страны.

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