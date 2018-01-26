Делегации из 71 региона подтвердили участие в форуме «Наставник»

Делегации из 71 региона России подтвердили свое участие в первом Всероссийском форуме «Наставник», сообщил ТАСС директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин.

По словам Карачина, предполагается, что в форуме примут участие представители всех 85 субъектов РФ. В частности, ожидается участие представителей крупнейших государственных корпораций, федеральных и региональных органов власти, лучших наставников в различных сферах, а также членов профессиональных ассоциаций, лидеров проектов и студентов профильных университетов.

Агентство стратегических инициатив проводит первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник - 2018». Форум пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года на площадке 75 павильона ВДНХ и объединит несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы «Наставник» пройдут в 7 федеральных округах. Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.



В рамках форума будут названы победители Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» в пяти номинациях: «Наставничество на производстве», «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружковом движении», «Дети учат детей». Также учреждены две персональные номинации - гран-при «Наставник года» для подвижников, выпустивших несколько поколений молодых профессионалов, и «Руководитель года» для директоров предприятий, лично принимающих участие в наставничестве.