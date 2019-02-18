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Дефицит препаратов для больных раком на Владимирщине возник из-за срыва торгов

18 Февраля 2019 в 19:24
Дефицит препаратов для больных раком на Владимирщине возник из-за срыва торгов

Власти Владимирской области признали, что дефицит лекарств для онкологических больных возник из-за сорванных торгов по закупке медикаментов. Как сообщает Зебра ТВ, страдающие раком пациенты жалуются, что им отказывают в проведении прописанных процедур и лечении, объясняя это отсутствием необходимых препаратов. По данным областного министерства здравоохранения , торги почти на половину необходимой суммы до сих пор не состоялись.

Косвенно эту проблему подтверждает и региональное отделение партии «Единая Россия». Там состоялось рабочее совещание по онкологическому контролю Владимирской области. Было принято решение провести анализ сайта госзакупок по обеспечению лекарственными препаратами для онкобольных и сорванным торгам.

В администрации Владимирской области объясняют срыв торгов по закупке жизненно необходимых лекарств для больных раком усложнением процедуры закупки.

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