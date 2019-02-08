«Дедушке - восьмой десяток». Чубайс об освобождении Квачкова

Председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс отреагировал на освобождение из колонии бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, который отбывал наказание за подготовку государственного переворота, а также подозревался в своё время в организации покушения на главу госкомпании.

На своей странице в Facebook Чубайс написал в ответ на многочисленные вопросы на этот счёт. «Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — цитирует RT главу «Ронсано».

О досрочном освобождении Квачкова стало известно в четверг, 7 февраля. Зубово-Полянский суд Мордовии вынес такое решение в связи с декриминализацией статьи «Возбуждение ненависти либо вражды».

Как напоминает Ura.ru , в 2005 году Владимира Квачкова обвинили в покушении на Анатолия Чубайса, однако через несколько лет бывшего полковника оправдал суд присяжных. На следующий день его вновь задержали – на это раз по обвинению в подготовке вооруженного мятежа, за что в 2013 году приговорили к 13 годам лишения свободы.