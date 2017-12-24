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Дед Мороз поддержит сборную России на ЧМ-2018

24 Декабря 2017 в 20:05
Дед Мороз поддержит сборную России на ЧМ-2018

Дед Мороз намерен посетить матчи Чемпионата мира по футболу летом 2018 года и поддержать российскую сборную. Об этом волшебник из Великого Устюга сообщил в воскресенье журналистам.

«Я занимаюсь всеми видами спорта и поеду на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Буду поддерживать нашу сборную команду», - отметил Дед Мороз, слова которого приводит ТАСС.

Матчи Чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и других российских городах.


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