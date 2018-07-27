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Дебют пилота SMP Racing в Европейской Формуле 3 отметили гимном РФ

27 Июля 2018 в 15:00
Дебют пилота SMP Racing в Европейской Формуле 3 отметили гимном РФ
Фото: FIAF3
Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман стал лучшим среди дебютантов в первой гонке этапа Европейской Формулы 3. В его честь над трассой Spa-Francorchamps прозвучал гимн России. 

В абсолюте Шварцман стал 6-м в этой гонке. Никита Троицкий, выступающий в этом же чемпионате, завершил заезд досрочно.

Вторая гонка чемпионата стартует сегодня, 27 июля в 16:05 по московскому времени.
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