«Дайте доказательства». Путин потребовал от США документы по «российскому делу»

Россия должна изучить доказательства и самостоятельно вынести вердикт в отношении 13-россиян, которых Минюст США обвинил во вмешательстве в американские выборы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью западным СМИ.

«Я должен увидеть, что эти люди совершили. Дайте нам документы, дайте нам информацию», — сказал российский лидер, слова которого приводят «Известия».

Глава государства посоветовал США обратиться в Генпрокуратуру РФ, если они хотят увидеть со стороны России какие-либо действия в отношении подозреваемых.

Ранее Мимнюст США обвинил во вмешательств в выборы 2016 года три российских компании и 13 граждан РФ.