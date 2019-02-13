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Друзь пожаловался на ухудшение здоровья после обвинений в махинациях

13 Февраля 2019 в 18:51
Друзь пожаловался на ухудшение здоровья после обвинений в махинациях

Кровяное давление Александра Друзя резко подскочило на фоне скандала с редактором телевизионного шоу «Кто хочет стать миллионером» Ильёй Бером. Об этом магистр игры «Что? Где? Когда?» рассказал в интервью сайту KP.RU. Как заявил знаток, он не желает говорить на эту тему, поскольку ему «здоровье дороже». Он признался, что давление у него 180/90.

«Хотите моей смерти? А я не хочу», - заявил он изданию.

Ранее Илья Бер публично заявил, что Александр Друзь якобы предложил ему выдать список вопросов накануне игры, в которой он должен был принять участие минувшей осенью вместе с другим магистром «Что? Где? Когда?» Виктором Сидневым. В случае выигрыша он якобы обещал поделиться третью призовой суммы. Бер, сам принимающий участие в интеллектуальных играх, призвал комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя.

В свою очередь Друзь утверждает, что именно Бер был инициатором мошеннической схемы. При этом оба заявляют, что попытались подыграть своему визави, изобразив согласие. Первый канал объявил о начале проверки этой ситуации. Генеральный директор телеканала Константин Эрнст предположил, что поводом для взаимных обвинений стал личный конфликт между главредом «Кто хочет стать миллионером?» и магистром «Что? Где? Когда».

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