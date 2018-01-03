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Дата заседания Совбеза ООН по Ирану пока не определена

3 Января 2018 в 11:13
Дата заседания Совбеза ООН по Ирану пока не определена

Специальное заседание Совбеза ООН будет созвано в ближайшее время в связи с ситуацией в Иране. Об этом сообщила постпред США при ООН Никки Хейли.

«В ближайшие дни мы созовём экстренные сессии в Нью-Йорке и Совете по правам человека ООН в Женеве», — заявила Хейли, слова которой приводит RT.

Однако пока вопроса Ирана на повестке дня СБ ООН нет вопроса Ирана. ОБ этом рассказал постпред Казахстана при организации Кайрат Умаров.

Дипломат отметил, что СБ ООН готов работать над этим вопросом, при этом он не смог уточнить, когда именно может состояться заседание по Ирану, пишет «МК».

Массовые акции протеста начались в Иране 28 декабря. Власти страны обвинили в их организации «врагов республики» - США, Великобританию и Саудовскую Аравию.

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