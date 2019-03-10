Данных о россиянах на борту разбившегося в Эфиопии самолета нет

Российское посольство в Кении сообщило, что на данный момент не обладает информацией, находились ли на разбившемся в Эфиопии Boeing граждане РФ. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко.

«Пока у нас нет информации, что на борту были российские граждане. Эту информацию мы уточняем», — заявил дипломат.

Он также добавил, что россияне используют эфиопские авиалинии из-за невысокой стоимости билетов.

По данным авиакомпании,самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту самолёта находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Идет поисково-спасательная операция. Данных о выживших нет, сообщает Газета.ru