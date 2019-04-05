Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Режиссера Георгия Данелию, который 4 апреля скончался в возрасте 88 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата похорон назначена на 9 апреля.

Накануне сообщалось, что церемония прощания с российским и советским режиссером состоится в московском Доме кино. «Свободная пресса» написала, что причиной смерти режиссера, со слов его супруги, стала остановка сердца. Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Известность, а также признание и любовь российского зрителя ему принесли такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза» и другие, напоминает Ura.ru. В связи со смертью Георгия Данелии президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера, отметило RT.