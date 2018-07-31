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Дамские сумки и букеты перестанут считать ручной кладью

31 Июля 2018 в 11:02
Дамские сумки и букеты перестанут считать ручной кладью

Дамские сумки и портфели могут исключить из списка ручной клади при посадке в самолёт. С таким предложением выступил Минтранс, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что эти предметы по новым правилам не нужно будет взвешивать перед посадкой на рейс. Их можно будет взять в салон сверх лимита ручной клади в 5 килограмм. Также в список войдут букеты цветов, верхняя одежда, трости, ходунки, костыли, складное кресло-коляска, детское питание и лекарства, отмечает Ura.ru.

Напомним, последние изменения в правилах провоза ручной клади произошли в 2017 году. Тогда её вес сократили с 10 до 5 килограмм.

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