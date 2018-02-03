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Дальний Восток поддержал российских олимпийцев митингами

3 Февраля 2018 в 11:26
Дальний Восток поддержал российских олимпийцев митингами

Жители Дальнего Востока в субботу вышли на митинги в поддержку российских спортсменов. Акции «За чистый спорт – без политики!» собрали тысячи человек в Приморье, Благовещенске и на Сахалине.

Так, в Южно-Сахалинске в митинге приняли участие семь спортсменов российской команды по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Несмотря на мороз -18 градусов сотни горожан собрались перед музеем Победы. После митинга каждый желающий смог получить фото спортсмена с автографом.

В Благовещенске акция в поддержку российских спортсменов собрала больше 700 человек. Участники принесли с собой российские флаги, а также стяги спортивных федераций и организаций. В финале мероприятия участники выстроились в слово «МИР».

Во Владивостоке на митинг «За спорт вне политики» собрались порядка 4 тысяч человек, в числе которых были профессиональные клубы края, спортивные и общественные организации, а также временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. В знак поддержки российских спортсменов над сценой развернули огромный российский флаг.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Российская сборная будет выступать под нейтральным флагом, пишет ТАСС.


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