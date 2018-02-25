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Дацюк: Золото Олимпиады для меня важнее Кубка Стэнли

25 Февраля 2018 в 18:58
Дацюк: Золото Олимпиады для меня важнее Кубка Стэнли

Капитан российской сборной по хоккею, нападающий Павел Дацюк рассказал журналистам, что победа на ОИ в Пхенчхане для него стала важнее, чем выигрыш Кубка Стэнли.

«Когда вы играете за свою страну и выигрываете медаль, то это особенное время. Победа на Олимпиаде для меня важнее победы в Кубке Стэнли», — цитирует Дацюка The Detroit News.

После сегодняшней победы на ОИ Дацюк стал седьмым российским хоккеистом, вошедшим в «Тройной золотой клуб». Российский форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2008 и 2002 годов), чемпионом мира 2012 года и олимпийским чемпионом 2018-го.

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