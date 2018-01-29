Дацюк стал капитаном российской хоккейной сборной на Играх в Пхенчхане

Форвард петербургского СКА Павел Дацюк назначен капитаном российской хоккейной команды на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Как пишет ТАСС, это заявление сделал главный тренер команды Олег Знарок.

Отмечается, что для 39-летнего хоккеиста это уже не первые Игры. В 2002 году он стал бронзовым призёром Олимпиады.

Напомним, что Игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля. Наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом и в статусе «Олимпийский атлет из России». Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета.