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Дацюк: Мы стали олимпийскими чемпионами. Теперь у меня нет мечты

25 Февраля 2018 в 13:10
Дацюк: Мы стали олимпийскими чемпионами. Теперь у меня нет мечты

«Ветеран» российской хоккейной сборной Павел Дацюк после победы на ОИ-2018 вошел в Тройной золотой клуб. Он является обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

В беседе с журналистами после матча Дацюк признался, что при счете 2:3 в пользу немцев у него почти остановилось сердце.

«Выиграли с божьей помощью; когда счет стал 2:3, на скамейке сердце остановилось. Была мечта, стремился к ней, а теперь ее нет, надо новую придумывать», - сказал Дацюк, слова которого приводит Газета.ру.

Сборная России впервые за 26 лет выиграла золото олимпийского турнира. Соперниками россиян в финале были немцы. Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3.

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