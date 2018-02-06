Цымбалюк-Романовская: Стыдно, что наша личная жизнь стала достоянием общественности

В эфире НСН экс-супруга Народного артиста России Армена Джигарханяна рассказала о разводе с Народным артистом России.

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская на пресс-конференции в НСН 6 февраля рассказала об отношениях с бывшим супругом.



«В нашу личную жизнь вторглись посторонние люди. Это разрушило не только нашу жизнь, но и мою. Я вынуждена была уволиться с должности директора театра. Кроме того, мне кажется, что это не на пользу Армену Борисовичу. Единственно за что стыдно, что наша жизнь стала настолько достоянием общественности. Очень много клеветы, лжи, глупости, абсурдной информации», - сказала она.

При этом, подчеркнула Цымбалюк-Романовская, согласия на развод она не давала.

«Я не давала согласие на расторжение брака. Я не знала. Армен Борисович со мной разводиться не собирался. Для меня это было шоком. Будем считать, что это его инициатива, но я думаю, что она не могла быть принята без влияния», - уточнила она.

Подробности – в прямой трансляции пресс-конференции.

Напомним, скандал между 82-летнем артистом, режиссером и его 38-летней супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской разгорелся в октябре прошлого года. Джигарханян попал в больницу и заявил, что намерен развестись с женой. Он обвинял супругу в воровстве и афере с квартирой, из-за которой ему стало негде жить. После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с должности директора театра под руководством Джигарханяна. 31 января 2018 года суд отклонил апелляцию Цымбалюк-Романовской и признал законным развод супругов. В тот же день Народный артист снова был госпитализирован. Адвокаты Джигарханяна объясняют госпитализацию обычным гриппом. В браке супруги состояли с 25 февраля 2016 года. До свадьбы супруги были знакомы более 10 лет.