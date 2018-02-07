Cверхтяжелая ракета «Falcon Heavy» запущена с мыса Канаверал

С космодрома на мысе Канаверал 6 февраля в 23:45 по московскому времени успешно стартовала сверхтяжелая ракета-носитель «Falcon Heavy» компании «SpaceX».

Для пуска в качестве боковых ускорителей были повторно использованы первые ступени ракеты-носителя «Falcon 9». Обе одновременно приземлились в Посадочных зонах 1 и 2, в трехстах метрах друг от друга, сообщает «Интерфакс».

Space Exploration Technologies Corporation («SpaceX») — американская компания, производитель космической техники со штаб-квартирой в городе Хоторн, Калифорния, США.

Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO «Tesla Motors» Илоном Маском, с целью сократить расходы на полёты в космос, открывая путь к колонизации Марса.



