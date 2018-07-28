ЦСКА выиграл Суперкубок России

ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу, победив в дополнительное время «Локомотив» со счетом 1:0. Гол на 106-й минуте забил Хетаг Хосонов.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Суперкубок России по футболу — соревнование по футболу, состоящее из одного матча, в котором играют обладатель кубка России и чемпион России предыдущего сезона. В случае, если кубок и чемпионат выигрывает одна команда, то в игре за суперкубок ей противостоит вторая команда чемпионата. Если к дате проведения матча за Суперкубок обладатель Кубка России не будет являться командой Премьер-лиги, ему предоставляется право отказаться от участия в матче за Суперкубок — в этом случае его заменяет команда, занявшая второе место в Чемпионате России. Участие команд РФПЛ в матче за Суперкубок является обязательны