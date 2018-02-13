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ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы

13 Февраля 2018 в 22:05
ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы

ЦСКА сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» со счетом 0:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич».

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148.

Ответная встреча между ЦСКА и «Црвеной Звездой» пройдет 21 февраля в Москве на «ВЭБ-Арене», передает ТАСС.

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта), основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и шестикратный обладатель Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2004/05). В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев. 

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