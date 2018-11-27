ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Футболисты ЦСКА потерпели поражение со счетом 1:2 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией».

Мяч в составе армейцев с пенальти забил Марио Влашич. У гостей отличились Роман Прохазка и Лукас Гейда. В конце первого тайма Игорь Акинфеев отразил одиннадцатиметровый удар, исполненный Прохазкой.

После этого поражения армейцы лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что ЦСКА проиграл «Роме» со счетом 1:2 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА — самый престижный европейский клубный футбольный турнир.