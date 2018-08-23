Credit Suisse не подтвердил блокировку активов россиян

Швейцарский банк Credit Suisse опроверг информацию о заморозке активов россиян. Об этом сообщила представитель кредитно-финансовой организации Анна Секстон, передает РИА Новости.

Секстон пояснила, что активы россиян реклассифицированы — переведены из активов под управлением в активы под хранением. По ее словам, это не означает заморозку счетов, передает «Газета.ру». Представитель банка добавила, что Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами и поддерживает антироссийские санкции, как и любые другие.

Кроме того, по словам Секстон, счета российских клиентов банка, которые под действие ограничительных мер не попали, не пострадали, реклассификация их не коснулась.

Ранее стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил счета Россиян на общую сумму в 5 млрд долларов, отмечают argumenti.ru.