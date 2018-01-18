CNN расширяет бюро в Москве

Телекомпания CNN сообщила о расширении своего бюро в Москве.

«CNN расширяет московское бюро с помощью ключевых назначений, что отражает растущую приверженность освещению все более важных историй, появляющихся в России», говорится в пресс-релизе канала.

Натан Ходж, экс-глава бюро «Wall Street Journal» в Москве, станет руководителем бюро CNN. Фред Плейтген переедет из Лондона; еще одним старшим корреспондентом будет Мэтью Ченс, уже работавший в России на протяжении ряда лет.

«Этот год крайне важен для России, и та страсть к репортажам, которую я вижу в CNN, наполняет меня энтузиазмом насчет будущего», добавил Ходж.

Расширение происходит на фоне усиления давления на российские СМИ в США. Ранее Министерство юстиции США внесло «RT America» в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года.

CNN — телеканал, созданный Тедом Тёрнером 1 июня 1980 года. Является подразделением компании «Turner Broadcasting System», которой владеет «Time Warner». Компания CNN первой в мире предложила концепцию 24-часового вещания новостей.