CNN: Послание Путина было нацелено на Трампа и только на него

«Показушная» речь президента России Владимира Путина про «непобедимые» ракеты его страны была нацелена на одного единственного человека - президента США Дональда Трампа, пишет CNN.«Используя слова (и визуальную помощь) похожие на слова Ким Чен Ына и ссылаясь на угрозы эры Холодной войны, риторика Путина "мои ракеты больше твоих" была не случайна - Путин хотел, чтобы Трамп услышал его громко и ясно», - пишет аналитик издания.Издание далее приводит доводы, почему именно на Трампа была нацелено выступление Путина. Во-первых, пишут американцы, Путин нуждается в голосах или ракетах, и того, и другого у него есть достаточно. Во-вторых, он пытался отвлечь президента США от принятия мер по отношению к России за якобы вмешательство в выборы 2016 года.«Путин специально использовал такие провокационные выражения, чтобы добиться от Трампа ответа - если оскорбить военный потенциал или мужское достоинство Трампа, он же может ответить в Twitter» - пишет CNN.Напомним, 1 марта Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого он предствил новую военную технику России.