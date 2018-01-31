ЦИК завершил прием подписей от кандидатов в президенты России

Центральная избирательная комиссия завершила приём подписей избирателей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости. Источник отмечает, что проверка подписей займёт у Центральной избирательной комиссии десять дней.

Подписи в свою поддержку сдали шесть претендентов: действующий президент - самовыдвиженец Владимир Путин, Григорий Явлинский, выдвинутый партией «Яблоко», бизнес-омбудсмен Борис Титов («Партия Роста»), Сергей Бабурин, которого выдвинул «Российский общенародный союз», Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин - от «Коммунистов России».

Два кандидата от парламентских партий - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ

Добавим, сегодня в пресс-центре НСН Ирина Волынец,также баллотирующаяся на пост президента России, заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу Владимира Путина.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта.