ЦИК зарегистрировала ещё трёх кандидатов в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала новых кандидатов в президенты РФ, пишет «Интерфакс». В их число вошли лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Сергей Бабурин, выдвинутый партией «Российский общенародный союз».

Отмечается, что оба первых кандидата лично присутствовали на заседании и уже получили удостоверения.

Напомним, что 6 февраля ЦИК зарегистрировала первым кандидатом на выборах главы государства действующего президента РФ Владимира Путина.