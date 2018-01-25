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ЦИК: В президентской кампании поставлен рекорд по числу женщин

25 Января 2018 в 09:52
ЦИК: В президентской кампании поставлен рекорд по числу женщин

Нынешняя президентская кампания стала рекордной по числу женщин, решивших баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина. По ее словам, из 13 кандидатов собирают подписи Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Ирина  Волынец, сообщает RT.

В Центризбиркоме пояснили, что политическая активность женщин - это  общемировая тенденция, сообщает «Свободная Пресса».

Напомним, 18 марта в РФ пройдут очередные президентские выборы. Первой женщиной, которая принесла в ЦИК пакет документов для выдвижения, стала журналистка Ксения Собчак. Сейчас она уже собрала необходимое число подписей для того, чтобы стать официальным кандидатом на пост главы страны, сообщает Ura.ru

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