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ЦИК в четверг может разрешить Путину открыть избирательный счет

27 Декабря 2017 в 23:10
ЦИК в четверг может разрешить Путину открыть избирательный счет

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о разрешении Владимиру Путину открыть специальный избирательный счет, что позволит ему начать подготовку к регистрации на выборах, сообщает ТАСС.

В повестку также включены вопросы о регистрации уполномоченных представителей группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина и его уполномоченных по финансовым вопросам.

После открытия избирательного счета действующий президент сможет начать сбор подписей в свою поддержку.

Первым лицом государства Владимир Путин стал 31 декабря 1999 года, когда по решению Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента Российской Федерации — в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку. Впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах.

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