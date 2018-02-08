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ЦИК утвердил бюллетень на выборы президента

8 Февраля 2018 в 14:03
ЦИК утвердил бюллетень на выборы президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила полный текст избирательного бюллетеня на выборах президента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В бюллетень вошли восемь кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке.

Первым номером стал Сергей Бабурин, за ним идут Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский, пишет «Газета.ру».

Ранее Argumenti.ru сообщали, что ЦИК зарегистрировал всех кандидатов на выборах президента России.

Ura.ru отмечает, что шесть претендентов в кандидаты не явились сдавать подписные листы на проверку в ЦИК и выбыли из предвыборной гонки.

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