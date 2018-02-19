ЦИК России увеличит количество избирательных участков в Израиле

Выборы президента России могут сопровождаться в Израиле ростом числа избирательных участков в сравнении с предыдущими кампаниями и выездом с урнами для голосования на границы с соседними странами, сказал журналистам член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев.

По его словам, в самом Израиле, где живут около ста тысяч граждан России, будут открыты более 15 избирательных участков против 13 на выборах депутатов Госдумы в 2016 году и президента РФ в 2012-м, сообщает РИА «Новости».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами на должность президента России стали: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.



Израиль — государство на Ближнем Востоке, население, по данным Центрального статистического управления Израиля на 27 апреля 2017 года, составляет 8 680 000 человек. Занимает 95-е место в мире по численности населения и 148-е по территории.