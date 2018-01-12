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ЦИК РФ завершает прием документов от партийных кандидатов в президенты

12 Января 2018 в 00:18
ЦИК РФ завершает прием документов от партийных кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия РФ сегодня завершает прием документов от выдвинутых политическими партиями кандидатов, баллотирующихся на пост президента России.

В соответствии со сроками, в последний день документы от кандидатов будут приниматься Центризбирком с 9:00 до полуночи.

Ранее, 7 января, ЦИК завершила прием документов от кандидатов, баллотирующихся на пост президента в порядке самовыдвижения.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, сообщает Агентство «Москва». 

Выборы президента России регулируются Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации». 

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